جولدمان ساكس لا يتوقع حدوث تعطل كبير للنفط بعد ضربة أمريكا لإيران

كتبت – دينا كرم:

أشار بنك جولدمان ساكس إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد، عقب الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران، رغم أن التوقع الأساسي للبنك لا يفترض في الوقت الحالي حدوث اضطرابات كبرى في الإمدادات من المنطقة، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأوضح محللو البنك، من بينهم دان سترويڤن، في مذكرة الأحد، أنه إذا تراجعت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى النصف لمدة شهر، ثم استقرت عند انخفاض بنسبة 10% خلال 11 شهرًا، فقد يرتفع سعر خام برنت بشكل مؤقت إلى مستوى 110 دولارات للبرميل.

وأضافوا أنه في حال انخفضت الإمدادات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا، فمن المتوقع أن يصل خام برنت إلى ذروته عند مستوى 90 دولارًا للبرميل.

وأضاف المحللون أن "الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك للولايات المتحدة والصين، لمنع تعطيل كبير ومستدام لمضيق هرمز ستكون قوية"، وأضافوا أن البنك لا يزال يفترض عدم حدوث تعطيلات كبيرة في التدفقات، على الرغم من "ارتفاع مخاطر هبوط إمدادات الطاقة، وتوقعاتنا لأسعار الطاقة"، بحسب قولهم.

وأضافوا أن تعطيلاً كبيراً ومستداماً للمضيق في سيناريو افتراضي، قد يدفع بأسعار الغاز الطبيعي إلى نحو 100 يورو لكل ميجاواط / ساعة،

ويربط مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويعد أضيق ممر مائي استراتيجي في العالم، بعرض يصل إلى 50 كيلومترًا عند المدخل والمخرج، بينما لا يتجاوز 40 كيلومترًا في أضيق نقطة.

ويعتبر الجزء الأوسط من المضيق هو الممر الآمن والعميق الذي تمر عبره ناقلات النفط والسفن الكبرى، وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط مرت يوميًا عبر المضيق خلال النصف الأول من عام 2023، بقيمة تجارة تقدر بنحو 600 مليار دولار سنويًا.

ويؤدي أي خلل في حركة الملاحة بالمضيق إلى تأخيرات كبيرة في توصيل النفط عالميًا، مما ينعكس مباشرة على الأسعار، ويهدد استقرار السوق العالمي للطاقة.

اقرأ أيضًا:

بعد الضربة الأمريكية لإيران.. أسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها منذ 5 أشهر

حصتها 25% من السوق.. معلومات عن فاليو بعد قفزة سهمها في أول طرح

رئيس البورصة: طرح "فاليو" يؤكد جاهزيتنا لاستيعاب الطروحات والأفكار الجديدة