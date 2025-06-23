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"إيتيدا" تعلن فتح باب التقديم في معسكر الشركات الناشئة في مصر

02:44 م الإثنين 23 يونيو 2025

شركة إيتيدا

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كتبت- آية محمد:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن فتح باب التقديم في الدورة السادسة من برنامج "معسكر الشركات الناشئة في مصر" الذي ينظَم بالتعاون مع شركة "500 جلوبال" في الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

ومعسكر الشركات الناشئة هو برنامج مكثّف مدته خمسة أيام، يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مصر في مراحل ما قبل التأسيس أو التأسيس الأوّلي من خلال تمكين مؤسسيها لاكتساب خبرات ورؤى معمقة، وتسريع وتيرة النمو، ووضع خطط قابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات مختلفة.

ويحصل المشاركون على رؤى قيّمة من خلال جلسات توجيه فردية مع نخبة من الخبراء البارزين، إلى جانب فرص لاستكشاف استراتيجيات تحفيز النمو وتجربة أساليب جديدة، وسبل استعراض رؤية الشركة وأهدافها، وبناء العلامات التجارية، وجذب التمويل، وبناء فريق العمل، وتطوير القدرات.

تُمنح الشركات التي تقدم طلب الالتحاق بالبرنامج في موعد أقصاه 22 يونيو أولوية في بدء عملية التقييم مبكرًا، في حين يُغلق باب التقديم نهائيًا في 13 يوليو.

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إيتيدا يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
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