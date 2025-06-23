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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض وانخفاض الذهب

01:35 م الإثنين 23 يونيو 2025

انخفضت أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والجبن، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليو

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين

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ارتفاع الدواجن والبيض انخفاض الذهب تعاملات اليوم مركز معلومات مجلس الوزراء بوابة الأسعار المحلية والعالمية
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