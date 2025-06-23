كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3203 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4118 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4805 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5491 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170770 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 3364 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.