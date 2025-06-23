إيسترن كومباني تخسر 10% من حصتها السوقية في السجائر

كتبت- أمنية عاصم:

قال هاني آمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصرية، إن إيسترن كومباني تركز حالياً على استعادة حصتها السوقية في السوق المصرية والتي كانت تبلغ 75%، مقابل نحو 60% حالياً؛ وفق تصريحاته لـ" العربية Business "

وأضاف: "الفترة الماضية خسرنا جزءاً من حصتنا السوقية أمام السجائر المهربة التي استغلت تراجع إنتاج الشركة قبل عدة أشهر ورفعت حصتها السوقية إلى 10%"، بحسب أمان.

وتوقع بحسب التقرير، إن شركته ستسدد نحو 80 مليار جنيه ضرائب لخزانة الدولة خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أمان، أن شركته تعد أكبر ممول ضرائب لخزانة الدولة، وتوقع نمو حجم الضرائب المسددة بما يتراوح بين 10 و12% بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن شركته تستهدف بدء التصدير إلى 5 دول أفريقية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال أمان، إن التوسع إقليمياً من ضمن الأهداف الرئيسية لشركة جلوبال الإماراتية، التي استحوذت على 30% من أسهم إيسترن كومباني نهاية 2023.

وأضاف: "الشريك الإماراتي في إيسترن كومباني ليس شريكاً مالياً، إنما شريكاً في الصناعة ولديه علاقات قوية في صناعة السجائر على مستوى العالم، ونستهدف من خلاله أن تصبح إيسترن كومباني أكبر شركة سجائر على المستوى الإقليمي".

وأوضح أن التوسع الإقليمي يقتصر على التصدير فقط، خاصة أن الشركة لديها قاعدة تصنيعية ضخمة في مصر، تسعى لاستخدامها كقاعدة تصديرية للدول المجاورة.

وقال : "نستهدف تدبير 20% من احتياجات الشركة الدولارية سنوياً عبر عوائد التصدير التي نتطلع إليها خلال المرحلة المقبلة"، والذي أوضح أن شركته تدبر 100% من احتياجاتها التمويلية عبر القطاع المصرفي المصري حالياً دون أية عوائق.