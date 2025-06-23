حصتها 25% من السوق.. معلومات عن فاليو بعد قفزة سهمها في أول طرح

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن بدء تداول أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية، وتعد هذه الخطوة بمثابة شهادة على الدور المحوري الذي تلعبه ڤاليو في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

وبحسب البيان المرسل اليوم، نجحت ڤاليو في تحقيق نمو ملحوظ بواقع 66.5% مستحوذة على حصة سوقية بلغت 25% في قطاع التمويل الاستهلاكي.

وأضاف البيان، أن ڤاليو شهدت إتمام أكثر من 9.2 مليون معاملة، بمتوسط حوالي 16 ألف معاملة يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث يبلغ متوسط المعاملات السنوية للمستخدمين 12 معاملة، ويصل إلى 22 معاملة عند استخدام البطاقات.

وأشار البيان إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2019 و2024، حققت ڤاليو إجمالي إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 146%، فيما بلغ صافي الربح 423 مليون جنيه في السنة المالية 2024، وهي زيادة سنوية بواقع 78%.

ويذكر أنه تم إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية عبر توزيع أسهم على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، والتي خصصت 20.488% من رأس مال ڤاليو لمساهميها، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو2025، بعد أن وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيه من الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.

ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، لتمكين المساهمين من المشاركة بشكل مباشر في دعم مسيرة نمو إحدى أكبر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

وبالتوازي مع الإدراج، استحوذت شركة أمازون العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا على أسهم تمثل حصة مباشرة بنسبة 3.95% في ڤاليو بسعر 416.0 جنيه للسهم، وستستمر إي اف چي فاينانس القابضة (إي اف چي فاينانس)، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، في امتلاك 67% من شركة ڤاليو بعد التداول وبيع الأسهم لأمازون.

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