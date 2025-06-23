كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن خطوة استخدام آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة كآلية لتوسيع قاعدة الملكية بغرض القيد – مثلما حدث في طرح شركة فاليو - تؤكد جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية، بحضور كلًا من وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، هبة الله عمر الصيرفي، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وتابع الشيخ، أن تلك الخطوة تظهر قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق من خلال تقديم حلول تلائم احتياجات الشركات والمستثمرين، وتتيح لهم بدائل مرنة ومتعددة لاستيفاء متطلبات القيد وفقا للتشريعات الحاكمة، وتعكس في الوقت نفسه قدرة البورصة المصرية على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية.

وأضاف الشيخ أن النجاح في تنفيذ ذلك تم خلال وقت قياسي وباستخدام إصدار مطور من نظام سوق الصفقات الخاصة، وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات (API) لتسجيل العملاء، مما يجسد رؤية البورصة نحو دعم مزيد من التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في السوق، كما يدعم زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وزيادة معدلات التداول.

وصرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية يعد علامة فارقة في مسيرتها الناجحة، ويعكس تأثيرها القوي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ودورها المحوري في تطوير مستقبل هذا القطاع.

وأضاف حسونة أن الشركة تهدف منذ تأسيسها إلى تسهيل حصول العملاء على فرص تمويلية ملائمة، وتمكين الأفراد والشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول التكنولوجية الابتكارية.

كما أكد حسونة أن هذه الخطوة تعزز جهود ڤاليو لتحقيق الشمول المالي، وتُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة نمو الشركة في ضوء التزامها بمواصلة الابتكار وتحقيق التميز.

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