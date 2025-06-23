كتبت- دينا كرم:

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، والتي أثارت مخاوف بشأن الإمدادت، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.24 دولار، أي بنسبة 1.61 %، لتصل إلى 78.25 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.21 دولار، أي بنسبة 1.64%، ليصل إلى 75.05 دولار، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار و78.40 دولار على التوالي، لتلامس أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل أن تتخلى عن بعض المكاسب.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "دمر" المواقع النووية الرئيسية في إيران في ضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لينضم إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط بينما تعهدت طهران بالدفاع عن نفسها، وتعتبر إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك.

ويتوقع المشاركون في السوق المزيد من المكاسب في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن الرد الإيراني ربما يشمل إغلاق مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره نحو خمس إمدادات النفط الخام العالمية.

وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة إس. إس. ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي، "إن التصعيد الجيوسياسي الحالي يوفر المحفز الأساسي لارتفاع أسعار (برنت) وربما الانحدار نحو 100 دولار، حيث يبدو الوصول إلى 120 دولارا للبرميل أمرا محتملا بشكل متزايد".

أفادت قناة برس تي في الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق، وكانت إيران قد هددت سابقًا بإغلاق المضيق، لكنها لم تنفذ تهديدها قط.

تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات العالمية بشأن رد طهران المتوقع على هجوم أمريكي على منشآتها النووية.

وقالت المحللة الكبيرة في شركة سبارتا كوموديتيز، جون جو، إن "مخاطر إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية... تضاعفت".

وعلى الرغم من وجود خطوط أنابيب بديلة لتصدير النفط الخام إلى خارج المنطقة، إلا أن كميات النفط الخام ستظل غير قابلة للتصدير بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز مغلقًا، وأضافت أن شركات الشحن ستظل خارج المنطقة بشكل متزايد.

وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير يوم الأحد إن خام برنت قد يصل إلى ذروة مؤقتة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، ثم يظل منخفضا بنسبة 10% خلال الأشهر الـ11 التالية.

ولا يزال البنك يفترض عدم حدوث أي انقطاع كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، مضيفا حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث انقطاع مستدام وكبير للغاية.

وارتفع خام برنت 13% منذ بدء الصراع في 13 يونيو ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10%..

وأضاف ساشديفا أنه نظرا لأن مضيق هرمز لا غنى عنه لصادرات إيران النفطية، التي تشكل مصدرا حيويا لإيراداتها الوطنية، فإن إغلاقه بشكل مستمر من شأنه أن يلحق أضرارا اقتصادية شديدة بإيران نفسها، مما يجعله سلاحا ذا حدين.

في هذه الأثناء، دعت اليابان يوم الاثنين إلى تهدئة الصراع في إيران، فيما أعرب نائب وزير الصناعة الكوري الجنوبي عن قلقه بشأن التأثير المحتمل للضربات على تجارة البلاد.

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