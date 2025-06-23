كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والسكر، وزيت الذرة، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، واللحوم، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.64 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.32 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.8 جنيه، بزيادة 1.86 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 89.19 جنيه، بتراجع 5.77 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.65 جنيه، بزيادة 2.12 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 20.31 جنيه، بتراجع 7.23 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.18 جنيه، بتراجع 7.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.51 جنيه، بزيادة 86 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.4 جنيه، بزيادة 2.31 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.55 جنيه، بتراجع 6.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.14 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.39 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.46 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 122.68 جنيه، بزيادة 4.1 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.22 جنيه، بزيادة 9.78 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.25 جنيه، بتراجع 4.19 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.22 جنيه، بزيادة 12.22 جنيه.