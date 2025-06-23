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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:10 ص الإثنين 23 يونيو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و82 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و330 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي
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