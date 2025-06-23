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للمرة الأولى منذ 20 يناير.. خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل

03:45 ص الإثنين 23 يونيو 2025

أسعار النفط

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وكالات

تجاوزت أسعار عقود النفط من نوع "برنت" لتسليم أغسطس 2025 مستوى 81 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ 20 يناير في بورصة لندن، وفقا لبيانات التداول.

وبحسب البيانات عند الساعة 01:00 بتوقيت موسكو، تسارع نمو أسعار "برنت" بشكل ملحوظ متجاوزا 80 دولارا لأول مرة منذ 21 يناير الماضي، ليصل إلى 80.98 دولارا.

ثم تجاوز عند 01:01 مستوى 81 دولارا لأول مرة منذ 20 يناير، مسجلا 81.4 دولارا (بارتفاع 5.28%)، وفقا لروسيا اليوم.

وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت موسكو، كانت عقود "برنت" تتداول عند 80.41 دولارا للبرميل بارتفاع 3.98%، بينما ارتفعت عقود النفط من نوع "WTI" لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 5.89% إلى 78.40 دولارا للبرميل.

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