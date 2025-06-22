وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركات تكنولوجية توسع استثماراتها في مصر

كتبت- آية محمد:

في ختام زيارته للعاصمة الإيطالية روما التي أختتمت بعد ظهر أمس؛ التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع ألدو بيسيو الرئيس التنفيذي لمجموعة Engineering Group بحضور بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات تنمية الكفاءات الرقمية ومناقشة فرص الاستثمار في التعهيد بالسوق المصري.

شهد اللقاء استعراض النمو الذي يشهده قطاع التعهيد في مصر والجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة لتنمية هذه الصناعة الواعدة مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات وقصص النجاح للشركات العالمية في مصر.

هذا وتعد Engineering Group شركة رائدة في التحول الرقمي في إيطاليا، ولديها أكثر من 80 مكتبا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وتتعاون في مصر مع شركة EGABI.

كما التقى طلعت مع ماسيمو كانتورى رئيس وحدة كونيكتا الرقمية العالمية بشركة كونيكتا Konecta، وأحمد الحرانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة كونيكتا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ناقش اللقاء استثمارات الشركة الاستراتيجية في مركز تقديم الخدمات العالمي في مصر، كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التوجه نحو تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي من خلال مركزها في مصر، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات لتعزيز أتمتة العمليات، وتحسين جودة تقديم الخدمات، ودعم الابتكار الرقمي.

وتعد شركة كونيكتا Konecta من الشركات العالمية الرائدة في مجال تعهيد العمليات التجارية والخدمات الرقمية، وتعمل في 26 دولة، وتقدم خدماتها بأكثر من 30 لغة.

وقد أطلقت الشركة عملياتها رسميًا في مصر في يناير الماضي، حيث أنشأت مقرها الإقليمي في القاهرة ضمن خطتها لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، ويضم مقرها بالقاهرة مركزًا للتميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي باستثمارات حوالى 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع في البرامج التدريبية في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة وعلى النحو الذي يغطي مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال وخدمات تعهيد العمليات التجارية، وتطوير البرمجيات، والخدمات الرقمية، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وصولا إلى الخدمات الأكثر تعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة مثل البرمجيات المدمجة في صناعة السيارات، وتصميم أشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية، والبحث والتطوير.