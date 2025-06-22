كتبت- منال المصري وأمنية عاصم ودينا كرم:

تناول مصرفيون واقتصاديون وخبراء أسواق المال والبترول الذين تحدث إليهم مصراوي، تداعيات الضربة الأمريكية العسكرية لإيران فجر اليوم الأحد على الاقتصاد المصري على مستوى القطاعات المختلفة بالمرحلة المقبلة.

أبدى بعض الخبراء بعض القلق من التبعات السلبية لتصاعد التوترات الجيوسياسية على زيادة أسعار النفط عالميا ومحليا وتراجع أداء سوق المال وارتفاع أسعار الذهب باعتباره ملاذ آمن.

والبعض الآخر قلل من تبعات هذه الأحداث على سعر صرف الجنيه مقابل الجنيه وتخارج الأموال الساخنة "الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية" وسط مرونة سعر الصرف التي تتبعه مصر واستمرار دعم مؤسسات التمويل الدولية وتدفقات النقد الأجنبي المباشرة على البلاد.

ويعرض "مصراوي" أبرز توقعات الخبراء في اللينكات التالية:

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