ما مصير إيرادات قناة السويس بعد الضربة الأمريكية لإيران؟

كتبت- منال المصري:

في الوقت الذي تتوقع فيه مصر عودة إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية خلال النصف الثاني من 2025 وجهت أمريكا ضربة عسكرية لإيران فجر اليوم، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين بمدى عودة استقرار منطقة البحر الأحمر.

تلقت إيرادات قناة السويس ضربة قوية وتراجعت بنحو 60% خلال العام المالي الماضي بسبب هجمات الحوثيين اليمنية على سفن بضائع الشحن العالمية المارة بالبحر الأحمر للضغط على إسرائيل بوقف الحرب في غزة.

أدى ذلك إلى تجنب سفن الشحن الكبرى المرور من قناة السويس والتحول إلى مسار بديل مثل رأس الرجاء الصالح الذي يكبدهم وقت أطول.

توقعت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، في حديثها مع مصراوي، استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب تصاعد التوترات بالمنطقة وهجمات جماعة الحوثي للسف العالمية.

وأوضحت أن الحوثيين سيستمرون في مهاجمة بضائع الشحن المارة من منطقة البحر الأحمر حتى وقف الحرب الإسرائيلية في غزة.

كان صندوق النقد الدولي توقع عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر وتعافي تدفقات إيرادات قناة السويس قبل أن يقلل من توقعاته المتفائلة في استمرار حالة القلق بالمنطقة بعد تصاعد التوترات.

تعد إيرادات قناة السويس ضمن 5 موارد أساسية للنقد الأجنبي لمصر بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى خلاف سهر الدماطي أبدى محمد عبد العال الخبير المصرفي تفاؤله بعودة تعافي إيرادات قناة السويس بعد انتهاء أمريكا من ضرب المفاعل النووية بإيران وعود استقرار الأوضاع مجددا.