كتبت – دينا كرم:

في خطوة تصعيدية حاسمة، وافق البرلمان الإيراني رسميًا، اليوم الأحد، على إغلاق مضيق هرمز، مما يعني إقتراب العالم من الخوف الذي سيطر عليه منذ بدء الحرب بين إيران وإسرائيل وهو قيام إيران بإغلاق أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتجارة النفط، والذي تمر عبره نحو 20% من صادرات الخام عالميًا، الأمر الذي يشير إلى صدمة إقتصادية عالمية.

ويأتي هذا القرار بعدما قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات جوية لثلاث منشآت نووية إيرانية شملت فوردو ونطنز وأصفهان، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالناجحة والدقيقة.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

حذر الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، من تداعيات قرار الإغلاق، مؤكدًا أنه إذا حدث و قامت إيران بإغلاق المضيق لفترة طويلة، فإن أسعار النفط قد تشهد قفزات غير مسبوقة.

وأضاف أبو العلا "لمصراوي"، أن إغلاق مضيق هرمز، قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 250 دولارًا للبرميل، نظرًا لتأثيره الكبير، حيث يمر من خلاله نحو 20% من الإمدادات العالمية للنفط.

أزمة عالمية في الغاز.. وليس النفط فقط

ويرى المهندس حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مضيق هرمز يعد شريانًا حيويًا لتدفقات الطاقة من دول الخليج، خاصة قطر والإمارات والبحرين، حيث تمر من خلاله أكثر من خمس الإمدادات العالمية من المواد البترولية.

وأضاف عرفات "لمصراوي" أن التأثير الأخطر لن يكون فقط على النفط، بل على الغاز الطبيعي، موضحًا أن الغاز يعد مصدرًا أساسيًا للطاقة في أوروبا والعالم، ويستخدم على نطاق واسع في قطاعات الصناعة والتدفئة والنقل.

وأوضح عرفات أن في الوقت الذي توجد فيه بدائل للنفط مثل الإنتاج الأمريكي أو الفنزويلي، فإن الغاز الطبيعي لا يزال يهيمن عليه منتجون رئيسيون في الخليج، وعلى رأسهم قطر التي تمتلك أكبر حقل غاز في العالم، ما يجعل التأثير العالمي أعمق وأكثر خطورة.

دول آسيوية كبرى في مرمى الأزمة

و قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تداعيات إغلاق المضيق قد تمتد لتشمل دولًا كبرى في آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز عبر هذا الممر.

وأشار خلال حديثه مع "مصراوي" إلى أن تعطيل الملاحة عبر المضيق قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة، تشمل نقصًا حادًا في الطاقة، وانقطاعات محتملة في الكهرباء في هذه الدول، مما قد يستدعي وجود تكتلًا عسكريًا لإعادة فتح المضيق وتأمين خطوط الملاحة الحيوية.

وأضاف أن نحو 30% من الإمدادات العالمية من الطاقة قد تتأثر بشكل مباشر إذا تعطلت حركة الشحن، مشيرًا إلى أن اليابان تستورد قرابة 45% من احتياجاتها من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، إضافة إلى اعتماد مماثل لدى كل من الهند وكوريا الجنوبية.

كما أشار إلى أن استمرار التصعيد سيزيد من الضغوط على السوق العالمي، وقد يدفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 85 دولارًا للبرميل خلال فترة قصيرة، في حال ظلت حالة القلق قائمة بشأن أمن الإمدادات.

ماذا نعرف عن مضيق هرمز؟

يربط مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويعد أضيق ممر مائي استراتيجي في العالم، بعرض يصل إلى 50 كيلومترًا عند المدخل والمخرج، بينما لا يتجاوز 40 كيلومترًا في أضيق نقطة.

ويعتبر الجزء الأوسط من المضيق هو الممر الآمن والعميق الذي تمر عبره ناقلات النفط والسفن الكبرى، وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط مرت يوميًا عبر المضيق خلال النصف الأول من عام 2023، بقيمة تجارة تقدر بنحو 600 مليار دولار سنويًا.

ويؤدي أي خلل في حركة الملاحة بالمضيق إلى تأخيرات كبيرة في توصيل النفط عالميًا، مما ينعكس مباشرة على الأسعار، ويهدد استقرار السوق العالمي للطاقة.

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