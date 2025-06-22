"أمازون" تفعل حقها في الاستحواذ على حصة مباشرة في "ڤاليو"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت يو للتمويل الاستهلاكي "ڤاليو"، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن شركة أمازون قد قررت تفعيل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو.

وبحسب البيان المرسل اليوم، قامت مجموعة إي اف چي القابضة وشركة أمازون بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement)، اتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي صادرة عن أسهم في مجموعة إي اف چي القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال تلك شهادات بحصة في شركة ڨاليو مستقبلاً، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو.

وتابع البيان، أنه يكون ذلك الخيار قابلاً للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو. تؤدي صفقة اليوم، بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها في الاتفاقية المشار إليها، إلى امتلاك أمازون لحوالي 3.95% من أسهم ڤاليو. وسيتم تنفيذ الصفقة في أول جلسة تداول لأسهم ڤاليو في البورصة المصرية بسعر 6.041 جنيه مصري للسهم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير(block trade mechanism)، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة.