بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار النفط الأيام المقبلة؟

كتبت- دينا كرم:



رجّح عدد من خبراء الطاقة تحدث معهم "مصراوي"، أن تشهد أسعار النفط موجة ارتفاعات قوية خلال الأيام المقبلة، في أعقاب الضربات الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لثلاث منشآت نووية داخل إيران، خاصة في حال ردّت إيران رد عنيف أو لجأت إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لإمدادات الطاقة العالمية.



الأسعار قد تتضاعف حال رد إيران



قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن أسعار الطاقة ترتفع عادة بشكل فوري ومتسارع عند وقوع أزمات كبرى أو اندلاع حروب، وتستمر في التصاعد طالما استمر التوتر.



وأضاف أنه من الطبيعي في حالات الصراعات الجيوسياسية أن ترتفع أسعار النفط تزامنًا مع الحدث، وتستمر في الزيادة وفقًا لحدة الصراع، فكلما تصاعد التوتر، ارتفعت الأسعار تدريجيًا.



وأشار إلى أن التاريخ شهد سيناريوهات مشابهة، خلال حرب العراق والكويت، وحرب أكتوبر، وكذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل واضح بمجرد اندلاع المواجهات.



وأكد أبو العلا أنه في حال ردّت إيران بشكل مباشر على الضربة الأمريكية، واستهدفت منشآت أمريكية في الخليج، فمن المرجّح أن تتجه نحو إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وفي هذه الحالة، قد تتضاعف أسعار النفط لتتجاوز مستوى 150 دولارًا للبرميل.



ويرى جمال القليوبي، استاذ هندسة البترول والطاقة، أنه في حال تصاعدت الأحداث وقامت إيران بإغلاق المضيق، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار إلى نحو 85 دولارًا للبرميل".



فيما يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن استمرار التوترات لدرجة إغلاق مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل.



أداء الأسواق نهاية الأسبوع



وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات الأسبوع على تباين، في ختام تعاملات الجمعة، حيث تراجع خام برنت بنسبة 2.33%، أي ما يعادل 1.84 دولار، ليغلق عند 77.01 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.46% (43 سنتًا)، مسجلًا 73.84 دولارًا للبرميل.

وشهدت الأسعار تقلبات على مدار الأسبوع هبوطًا وصعودًا، ولكن رغم هذه التقلبات، ظل خام برنت مرتفعًا عن مستوياته قبل اندلاع الحرب، حيث كان في نطاق الستينات في بداية شهر يونيو الجاري، بينما تجاوز نطاق السبعين منذ بدء الحرب وحتى انتهاء الأسبوع الأول منها.



اقرأ أيضًا:

بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟



الرئيس التنفيذي لـ"بايونيرز" يدعو لتشجيع قيد الشركات العائلية بالبورصة والتوسع في الصناديق العقارية



