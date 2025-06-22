إعلان

رغم التوترات الإيرانية الأمريكية.. الأخضر يكسو أغلب البورصات الخليجية

04:25 م الأحد 22 يونيو 2025

البورصات الخليجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت البورصات الخليجية بختام جلسة اليوم باستثناء السعودية متجاهلة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة الضربات الجوية التي نفذتها واشنطن على منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.

-حققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 0.19% أى ما يعادل 19.06 نقطة ليسجل مستوى 10280 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- ارتفع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.42% أى ما يعادل 18.81 نقطة ليستقر عند مستوى 4525 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 0.40% أى ما يعادل 34.56 نقطة ليستقر عند مستوى 8650 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.27 % أى ما يعادل 5.09 نقطة ليسجل مستوى 1879 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.34 % أي بما يعادل 36.44 نقطة ليصل إلى مستوى 10574 نقطة.

وتعد بورصتا السوق الإماراتي " دبي" "أبوظبي" إجازة رسمية اليوم وأمس تماشيا مع الأسواق الدولية وتبدأ العمل من جلسة الغد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصات الخليجية السعودية بورصة قطر الحرب الإسرائيلية على إيران إيران وإسرائيل منشآت نووية إيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ضربة "رمزية أم انتقامية"؟.. 5 علامات استفهام حول قصف أمريكا لمفاعلات إيران
بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟
المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)