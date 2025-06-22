رغم التوترات الإيرانية الأمريكية.. الأخضر يكسو أغلب البورصات الخليجية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت البورصات الخليجية بختام جلسة اليوم باستثناء السعودية متجاهلة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة الضربات الجوية التي نفذتها واشنطن على منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.

-حققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 0.19% أى ما يعادل 19.06 نقطة ليسجل مستوى 10280 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- ارتفع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.42% أى ما يعادل 18.81 نقطة ليستقر عند مستوى 4525 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 0.40% أى ما يعادل 34.56 نقطة ليستقر عند مستوى 8650 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.27 % أى ما يعادل 5.09 نقطة ليسجل مستوى 1879 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.34 % أي بما يعادل 36.44 نقطة ليصل إلى مستوى 10574 نقطة.

وتعد بورصتا السوق الإماراتي " دبي" "أبوظبي" إجازة رسمية اليوم وأمس تماشيا مع الأسواق الدولية وتبدأ العمل من جلسة الغد.