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"شغلني" تعلن تفاصيل وموعد التقدم لفرص عمل للشباب بالقاهرة والصعيد

03:36 م الأحد 22 يونيو 2025

منصة شغلني

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كتبت- منال المصري:

أتاحت منصة شغلني فرص عمل للشباب موثوق فيها بالقاهرة والصعيد عبر فرعها بميدان لبنان الذي يخدم أهالي القاهرة الكبرى، أو فرع سوهاج الذي يخدم أهالي الصعيد.

وأعاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أكبر الداعمين لمنصة شغلني التي تتيح فرص عمل للشباب على صفحته الرسمية على "إكس" تويتر سابقا تفاصيل التقدم للوظائف المطلوبة.

وأوضح ساويرس "للعلم المقابلات الشخصية بتتعمل في المركز فورًا من غير دفع أي رسوم ومتوفر وظائف من أكبر الشركات، بمرتبات مميزة وتأمينات".

وأشار إلى أن التقديم متاح من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 3 مساء في مركز القاهر الكائن في 24 شارع 26 يوليو، ناصية ميدان لبنان، ومركز سوهاج على كورنيش النيل الشرقي، ناصية شارع مستشفى مصر الدولي.

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