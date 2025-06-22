تحذيرات من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة بعد الضربة الأمريكية لإيران

كتبت- دينا كرم:

حذّرت مؤسسات مالية واقتصادية من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية _بعدما تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقيام أمريكا بتوجيه ضربات لـ3 منشآت نووية في إيران_، خاصة إذا تطورت الأزمة إلى تعطيل الإمدادات أو إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية، بحسب تقرير "العربية Business ".

وقالت شركة Potomac River Capital إن التوترات الإقليمية الأخيرة قد تساهم في الإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع اتساع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة.

كما رأت شركة B. Riley Wealth أن الأسواق قد لا تستجيب فورياً ما لم يقع تأثير مباشر وواضح على الإمدادات، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس بالكامل حجم المخاطر المحتملة.

ورسمت "أوكسفورد إيكونوميكس" ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة، اولها سيناريو "خفض التصعيد"، مما قد يؤدي إلى استقرار مؤقت في الأسعار.

بينما السيناريو الثاني هو تعليق كامل للإنتاج الإيراني، وهو ما سيؤدي إلى شح كبير في السوق.

أما السيناريو الثالث وهو الأسوأ حسبما وصفته، هو إغلاق مضيق هرمز، والذي قد يدفع بأسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل.

ووفقًا لتقديراتها، فإن هذا السيناريو الأخير قد يتسبب في دفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات تقترب من 6% بنهاية العام الجاري، مما يزيد الضغوط على صانعي السياسات النقدية في واشنطن ويهدد بتباطؤ اقتصادي واسع.