بعد ضربة أمريكا لإيران.. 5 شركات تتصدر نزيف خسائر البورصة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

في أول رد فعل على الضربة الأمريكية لإيران قادت 5 شركات نزيف خسائر بعض الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية مدفوعة بالهبوط المحقق بمستهل الجلسة.

وتصدر سهم شركة المصرية للاتصالات قائمة شركات المؤشر الرئيسي من حيث الهبوط، ليسجل تراجعًا بنحو 3.72 % ليصل سعر السهم لـ 34.60 جنيه – وقت كتابة التقرير- مقابل 36 جنيه سعر الفتح.

وجاء سهم شركة إعمار مصر للتنمية في المركز الثاني من حيث التراجعات، ليسجل هبوطًا بنحو 3.15% ليصل سعر السهم 8.60 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقابل 8.88 جنيه سعر الفتح.

ويليها أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية لسجل هبوطًا بنحو 3.08% ليصل سعر السهم 12.60 جنيه – وقت كتابة التقرير– مقابل 13 جنيه سعر الفتح.

وتلاه سهم بنك كريدي اجريكول مصر لينخفض بنحو 2.23% ليصل سعر السهم 16.63 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقابل 17.01 جنيه سعر الفتح.

وجاء سهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية متراجعًا بنحو 2% ليصل سعر السهم 6.87 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقابل 7.01 جنيه سعر الفتح.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.53% ليستقر عند مستوى 29786 نقطة – كسرًا لنقطة الدعم الرئيسية عند مستوى 30 ألف نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.

وسجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 29 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم، ليسجل 2.120 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.149 تريليون جنيه سعر الفتح.