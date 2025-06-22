كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.53% عند مستوى 29786 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.44%.

وسجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 29 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم، ليسجل 2.120 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.149 تريليون جنيه سعر الفتح.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.91% عند مستوى 30248 نقطة، بختام جلسة أمس الخميس.