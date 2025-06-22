البحرين توقع 14 مذكرة تعاون مع روسيا على هامش منتدى بطرسبرج الاقتصادي

سان بطرسبورج- دينا خالد:

وقعت مملكة البحرين، مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الحكومية وغرف التجارة في روسيا الاتحادية.

وشاركت مملكة البحرين في نسخة العام الجاري من المنتدى بصفة ضيف شرف، وهو ما يؤكد أهمية وثقل العلاقات بين موسكو والمنامة.

وترأس وفد البحرين، الذي ضم نحو 80 شخصية، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي البحريني.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال التقنيات والمعدات لقطاع الوقود والطاقة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تقنيات ومعدات قطاع الوقود والطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة،

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجموعة أيروكليب التابعة لجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال السياحة

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز الترويج السياحي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تطوير برامج الحوافز لفعاليات سياحة الأعمال، وإدارة الفعاليات، وتطبيق أفضل الممارسات والإبداع في مجال السفر والتكنولوجيا، إلى جانب تنظيم المعارض والفعاليات المشتركة المتعلقة بالسياحة في البلدين.

كما وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة برئيس مجلس إدارتها سمير عبدالله ناس، 7 مذكرات تعاون مع عدد من غرف التجارة والصناعة والمؤسسات الاقتصادية الروسية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الجمارك البحرينية والخدمة الفيدرالية للجمارك الروسية لتبادل المعلومات، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز الأمن الحدودي، ومذكرة تفاهم استراتيجية بين Export Bahrain وRussian Export Centre JSC لإنشاء روابط تجارية واستثمارية قوية، اتيسير صادرات الواردات، وتبادل الخبرات حول بيئات العمل والقوانين.

مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام والمؤسسة المستقلة غير الربحية (تي في-نوفوستي) في مجال الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وقعها من الجانب البحريني السيد عبدالله خليل بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين (بنا)، ومن الجانب الروسي السيدة مايا مناع مدير روسيا اليوم.

كما تم كذلك التوقيع على اتفاقية تعاون بين وكالة أنباء البحرين والمؤسسة الحكومية الفيدرالية الموحدة (وكالة الأنباء الدولية الروسية - سيغودنيا)، وقعها من الجانب البحريني السيد عبدالله خليل بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين (بنا)، ومن الجانب الروسي سيرغي كوتشيتكوف النائب الأول لرئيس التحرير نيابة عن مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن عن خطط بين روسيا والبحرين لإنشاء مركز لتجارة القمح في الخليج العربي، وقال خلال لقاء مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «نخطط مع أصدقائنا في البحرين لإنشاء مركز متكامل لتوريد القمح من روسيا، مشيرا إلى أن روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، والعديد من الدول في العالم العربي مهتمة جدًا بهذا الأمر.

وتعتبر مصر والسعودية والجزائر من أكبر مشتري القمح الروسي، الذي يُصدّر من موانئ موسكو على البحر الأسود.

وترى نورا الفيحاني، الخبيرة الاقتصادي البحرينية، التي التقاها مصراوي، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصاديالدولي، أن حزمة الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تشكل خطوة اقتصادية استراتيجية مهمة للبحرين من حيث تنويع مصادر الدخل عبر السياحة، والخدمات اللوجستية عند الانتهاء من إنشاء المركز اللوجستي لتوزيع القمح، وفي مجالات التجارة، والاستثمارات، وتعزيز الأمن الاستراتيجي في مجالي الطاقة والغذاء.

وأضافت نورا، أنه سيكون لهذه الاتفاقيات أثر واسع في ترسيخ المكانة الإقليمية للبحرين كوجهة سياحية واقتصادية، وهو ما يساهم في فتح أسواق جديدة للصادرات البحرينية غير النفطية والخدمات، وفي المقابل ستستفيد البحرين من نقل المعرفة والتكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل الطاقة والإعلام.

وأكدت نورا، على أن كل هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد البحريني على النمو في المدى المتوسط والطويل.

وانطلق الخميس الماضي، أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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