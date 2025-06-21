توقيع 1060 اتفاقيات بقيمة 6.3 تريليون روبل خلال منتدى بطرسبورج

سان بطرسبورج- دينا خالد:

أعلن أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أنه تم توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 6.3 تريليون روبل خلال أعمال المنتدى حتى الآن.

وأضاف كوبياكوف، أن 144 دولة أرسلت وفودها إلى المنتدى هذا العام "تتفاعل فيما بينها وهذا تأثير كبير لما نسميه فضاء الثقة".

وأشار كوبياكوف إلى أن مثل هذه الفعاليات تساعد على تحفيز التفاعل سواء في المجال الاقتصادي أو العلاقات الدولية. وتابع: "ليس فقط بيننا والشركاء، ولكن أيضا بين الشركاء أنفسهم".

وانطلق الخميس الماضي، أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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