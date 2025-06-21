كيف تأثرت أسعار الفضة في مصر بتداعيات الحرب الإسرئيلية الإيرانية؟

كتبت - دينا كرم:

ارتفعت أسعار الفضة في السوق المصري منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، بحسب ما قاله جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات لـ"مصراوي".

وأوضح ميشيل أن سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفع من 56 جنيهًا قبل اندلاع الحرب إلى 62.5 جنيه حاليًا، أي بزيادة تقدر بحوالي 7 جنيهات.

وتابع ميشيل أن سعر جرام الفضة عيار 888 ارتفع من 41 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، كما ارتفع جرام الفضة عيار 925 إلى 56 جنيهًا.

وأشار إلى أن الفضة تعد من المعادن النفيسة التي يزداد عليها الطلب في أوقات التوترات الجيوسياسية، كونها ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة.

وتابع أن بالإضافة لكونها مخزن للقيمة، فإن استخدامها الواسع في عدد من الصناعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة وصناعة الألواح الشمسية، يعطيها أهمية كبيرة.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية أن الإقبال على شراء الفضة يتركز على شراء السبائك خاصة ذات الأوزان الكبيرة مثل 250 جرامًا و500 جرام وحتى الكيلو، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية كلما زاد وزن السبيكة.

ولفت إلى أن الفضة تحظى بإقبال أكبر من الذهب حاليًا بسبب انخفاض سعرها النسبي، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعدد كبير من المستهلكين الراغبين في التحوط من تقلبات السوق وتحقيق المكاسب في نفس الوقت.

وتوقع ميشيل أن تواصل أسعار الفضة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، سواء كملاذ استثماري آمن أو في الاستخدامات الصناعية المتعددة، ما يعزز من توجه المستثمرين لشرائها، خصوصًا في ظل التوترات الراهنة.

اقرأ أيضًا:

كيف تحركت أسعار النفط في الأسبوع الأول من حرب إيران وإسرائيل؟

مضيق هرمز في مرمى التوترات.. فهل هناك مسارات بديلة في حال إغلاقه؟

ما مصير أسعار النفط في حال تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز؟