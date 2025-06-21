كيف تحركت أسعار النفط في الأسبوع الأول من حرب إيران وإسرائيل؟

كتبت - دينا كرم:

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا فور اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، حيث قفز خام برنت بنسبة قاربت 13%، متجاوزًا مستوى 78 دولارًا للبرميل في بداية الحرب.

وشهدت الأسعار تقلبات على مدار الأسبوع هبوطًا وصعودًا، ولكن رغم هذه التقلبات، ظل خام برنت مرتفعًا عن مستوياته قبل اندلاع الحرب، حيث كان في نطاق الستينات في بداية شهر يونيو الجاري، بينما تجاوز نطاق السبعين منذ بدء الحرب وحتى انتهاء الاسبوع الأول منها.

أسعار نهاية تعاملات الأسبوع

أغلقت أسعار النفط تعاملاتها الأسبوعية أمس الجمعة، على تراجع لخام برنت بنسبة 2.33% أي 1.84 دولارًا، ليغلق عند 77.01 دولارًا للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.46% أي 43 سنتًا، ليغلق عند 73.84 دولارًا للبرميل.

تدفقات النفط عبر مضيق هرمز

رغم تصاعد التوترات، ظلت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز – أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا – مستقرة إلى حد كبير، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت البيانات أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لعدد ناقلات النفط التي تجاوزت حمولتها 10 آلاف طن تراوح بين 42 و45 ناقلة، فيما بلغ إجمالي حركة السفن التجارية عبر المضيق نحو 110 سفينة، مع انخفاض طفيف في التدفقات الواردة، خاصة من ناقلات البضائع السائبة.

ورغم سير معظم عمليات التحميل والتفريغ وفق الجداول الزمنية المحددة، فإن مراقبة الاتجاهات لا تزال صعبة بسبب عوامل مثل تقلبات الطقس، توقيتات الشحن، والتشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة.

هل يمكن أن تغلق إيران المضيق؟

أثار التصعيد العسكري مخاوف الأسواق من احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات قياسية في أسعار النفط بحسب ما تحدث به خبراء في وقت سابق مع "مصراوي".

لكن الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، استبعد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن تقدم طهران على إغلاق المضيق إلا في حالة تعرضها لضربات أمريكية مباشرة، مؤكدًا أن إغلاق المضيق – إذا حدث واستمر – قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 250 دولارًا للبرميل.

واتفق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، الذي تحدث في وقت سابق مع "مصراوي" على أن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز سيدفع إلى زيادة الطلب الفوري على النفط، مما قد يرفع الأسعار لمستوى 85 دولارًا للبرميل.

كما أشار الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي خلال حديثه في وقت سابق مع "مصراوي"، إلى أنه في حال تصاعدت المواجهات بشكل أكبر، أو تم تنفيذ تهديدات بإغلاق المضيق، قد ترتفع أسعار الخام إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل.

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