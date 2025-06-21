سان بطرسبورج- دينا خالد:

قال أحمد طه، رئيس اتحاد المصدرين المصريين، إن مصر دائما تسعى للتعاون مع دول كبرى، وروسيا من أهم الدول التي تعمل مصر على بناء شراكات تجارية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف طه، أن السبيل الوحيد لتعظيم التعاون المصري الروسي، وتفادي سياسات العقوبات الدولية، هو العمل على إطلاق العملة الموحدة لتجمع ال"بريكس".

ويرى طه، أنه لتفادي العقوبات التجارية التي فرضتها أمريكا على روسيا، فيجب أن تستغل روسيا موقع مصر كمركز إقليمي مميز، والطاقات البشرية الموجودة، وتبدأ بتصنيع المنتجات الروسية داخل مصر، وتحصل على شهادة منشأ مصري، ويستطيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع أغلب دول العالم.

وأشار طه، إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، كما توفر أراضي صناعية مميزة، ولكن يجب على الجانب المصري العمل على إنهاء توصيل المرافق على كافة الأراضي الصناعية المطروحة تسهيلا على المستثمر.

وأضاف طه، أنه من أبرز المجالات التي يمكن يستثمر فيها شركات روسية داخل مصر وتأخذ شهادة منشأ مصري ويتم بعد ذلك تصديرها لدول شمال أفريقيا هي قطاع الخدمات الصحية والقطاعات الهندسية والتكنولوجية وقطاع تصنيع الأخشاب، وقطاع الملابس الجاهزة بأذواق عالمية.

وانطلق الخميس الماضي، أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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