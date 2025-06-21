على هامش منتدى بطرسبورج.. الرئيس الروسي يلتقي أمين عام منظمة "أوبك"

بطرسبرج- دينا خالد:



التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص بعد الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأشار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إلى أن جدول أعمال اجتماعهما سيشمل وضع السوق النفطية العالمية وآفاق تطورها في ضوء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضايا محددة للتعاون بين روسيا و"أوبك"، بما في ذلك في إطار تحالف "أوبك+".

ودعا الرئيس الروسي الأمين العام لـ "أوبك" للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي الذي سيقام تقليديا في أكتوبر بموسكو.

وأشار الرئيس الروسي خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة "أوبك" إلى الطابع غير السياسي لأنشطة المنظمة. وقال بوتين: "أريد أن أشير إلى أن علاقاتنا مع أوبك ليست مجرد علاقات طيبة، بل هي علاقات عمل، نحن نعمل معا.

وأشار بوتين، إلى أن الطابع غير السياسي لأنشطة أوبك، التي تهدف ليس فقط إلى ضمان مصالح منتجي الطاقة، ولكن أيضاً إلى ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية ككل".





