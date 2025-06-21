كتبت- دينا كرم:



ارتفعت أسعار الدقيق، والسكر، والزيت، واللحوم، والدواجن، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم السبت 21-6-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة، والعدس، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 35.27 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.



كيلو الفول المعبأ: 59.19 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.



كيلو الدقيق المعبأ: 28.38 جنيه، بزيادة 2.67 جنيه.



لتر زيت عباد الشمس: 94.07 جنيه، بزيادة 4.14 جنيه.



كيلو السكر المعبأ: 37.34 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.



كيلو المكرونة المعبأة: 24.29 جنيه، بتراجع 3.56 جنيه.



كيلو العدس المعبأ: 60 جنيه، بتراجع 7.43 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.81 جنيه، بزيادة 6 قروش.



لتر زيت الذرة: 109.72 جنيه، بزيادة 1.71 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 408.46 جنيه، بزيادة 7.72 جنيه.



كيلو الدواجن الطازجة: 103.94 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.



كيلو الأرز السائب: 27.21 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.



كيلو الفول السائب: 49.25 جنيه، بتراجع 2.22 جنيه.



كيلو الجبن الأبيض: 130.57 جنيه، بتراجع 4.68 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 272.06 جنيه،. بتراجع 2.97 جنيه.



كيلو اللبن السائب: 32.05 جنيه، بزيادة 1.41 جنيه.



كيلو المسلي الصناعي: 99.34 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه.







