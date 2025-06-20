"بوتين": الاقتصاد الروسي أصبح لا يعتمد على موارد الطاقة

سان بطرسبورج- دينا خالد:

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح الجلسة العامة لمنتدى بطرسبروج الاقتصادي الدولي المنعقد تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

وقال بوتين، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي ارتفع ليصبح نسبته 4% سنويا، كما أن مساهمة قطاع النفط والغاز لم تعد رئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا، "لقد حطمنا التصور السابق عن أن الاقتصاد الروسي يعتمد على موارد الطاقة".

وأضاف بوتين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن الناتج المحلي في روسيا ارتفع خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 1.5%، كما تعد روسيا من بين أقل الدول معاناة من البطالة إذ تبلغ نسبتها 7.2% فقط.

وأكد الرئيس الروسي، على أن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع دول مجموعة "بريكس" بشأن تأمين البنية التحتية للمدفوعات والتسويات.

وأضاف بوتين، أنه يجب تعميم استخدام الروبل الرقمي، مشيرا إلى أن السوق الروسي به نحو مليون علامة تجارية سارية المفعول، وفي عام 2024 وحده سجل رواد الأعمال ما يقرب من 77 ألف علامة تجارية.

وانطلقت أول أمس أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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