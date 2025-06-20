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الرئيس الروسي: مجموعة الـ "بريكس" تنتج نحو 40% من الناتج الإجمالي العالمي

05:57 م الجمعة 20 يونيو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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سان بطرسبورج- دينا خالد:

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبروج الاقتصادي الدولي المنعقد تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

وقال بوتين، إن بلدان مجموعة الـ "بريكس" تنتج نحو 40% من الناتج الإجمالي العالمي بعد أن كانت من قبل تمثل نسبة 20% فقط.

وأضاف بوتين، خلال كلمته بمؤتمر بطرسبرج، أن الاقتصاد العالمي يشهد أكبر تحول له في العقد الماضي.

وأشار بوتين، إلى أنه لا بد من أن نضع نموذجا جديدا للتنمية خاليا من التلاعبات السياسية ومتحررا من مبادئ الاستعمار الجديد بحيث يضع في اعتباره المصالح الوطنية للبلدان.

وأكد بوتين، على أن دول "بريكس" تنفذ مبادرات واسعة النطاق بما في ذلك في مجال الطاقة النووية والروبوتات.

التحديات العالمية التي نواجهها تتطلب ردا عالميا ومن المستحيل أن تحلها دول بمفردها.

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فلاديمير بوتين بريكس منتدى بطرسبروج
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