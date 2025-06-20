كتبت- منال المصري:

يعقد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين (AAM2025) في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 في أبوجا عاصمة نيجيريا التي ستضم تحالفًا مؤثرًا من القادة العالميين والأفارقة وقادة دول الكاريبي.

وسيركز هذا المنتدى رفيع المستوى على تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار في جميع أنحاء القارة، وسيتحدث فيه رؤساء دول ورؤساء وزراء وكبار رجال الأعمال والأكاديميون والأكاديميون المرموقون.

من بين الشخصيات البارزة التي تم تأكيد حضورها بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ والرئيس النيجيري السابق، الرئيس أولوسيجون أوباسانجو؛ والسفير ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والتعدين.

وسينضم إليهم وزراء ومحافظو بنوك مركزية ومستثمرون وقادة قطاع من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وغيرهما.

ويُعقد مؤتمر AAM2025 تحت شعار "بناء المستقبل على عقود من المرونة"، ويركز على تسريع فرص التجارة، ودفع الاستثمار، وتشجيع الابتكار.

وقال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، "يأتي مؤتمر AAM2025 في وقت محوري لأفريقيا ففي الوقت الذي تواجه فيه القارة تقلبات عالمية، فإنها تواجه ذلك بعزيمة متجددة وبعد نجاح الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر AAM التي عُقدت في جزر البهاما العام الماضي، نعود إلى القارة الأفريقية لحضور اجتماعات هذا العام التي تُركز على تحفيز العمل العملي، وبناء مؤسسات أقوى لتعزيز التكامل التجاري وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للابتكار الأفريقي".

وتضم قائمة المتحدثين خبراء اقتصاديين وروادًا في القطاع، منهم البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور كيشور محبوباني، الزميل المتميز في معهد أبحاث آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية.

كما سيشارك في المؤتمر أبرز رواد الابتكار في مجال الأعمال في أفريقيا، منهم عليكو دانغوتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانغوتي، وتوني إلوميلو، رئيس مجلس إدارة شركة هيرز القابضة.

كما تضم قائمة المتحدثين البروفيسور غلام مفتي من كلية كينجز كوليدج لندن، ورئيس وزراء جامايكا السابق بي. جيه. باترسون، وشخصيات مؤثرة أخرى.

من المتوقع أن تحقق الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثون لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (AAM2025) في أبوجا فوائد اقتصادية جمة، على المديين القصير والطويل.

وتشمل الآثار الرئيسية المتوقعة: حشد التجارة والاستثمار، وتطوير السياسات والمؤسسات، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتدفقات التجارة.

من المتوقع أن يُسهّل منتدى أفريقيا والكاريبي 2025 إبرام صفقات تجارية واستثمارية هامة، بما في ذلك مذكرات التفاهم والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تُحفّز الاجتماعات تمويلًا بمليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة لقطاعات استراتيجية رئيسية.

من خلال جمع رؤساء الدول والوزراء وقادة المؤسسات التجارية وصانعي السياسات والقطاع الخاص، ستُعزز الاجتماعات الحوار الإقليمي حول عدة أولويات تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود لتسريع المعاملات الإقليمية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والكاريبي (CARICOM) من خلال توسيع التجارة والسياحة والمشاريع المشتركة، وضمان مشاركة القطاع الخاص في إصلاحات السياسات.

وتهدف هذه المناقشات إلى خفض تكاليف الأعمال، وتحسين البنية التحتية للتجارة، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

بمشاركة خبراء اقتصاديين وعلماء ورواد أعمال عالميين، سيُشكّل منتدى أفريقيا والكاريبي 2025 قيادة فكرية في مسار تنمية أفريقيا.

وتُؤثّر منصات كهذه على السياسات، وتُغيّر الخطابات، وتُلهم الإصلاحات التي تُعزّز الابتكار والشمول والقدرة التنافسية. ستشهد اجتماعات هذا العام إطلاق العديد من المبادرات الجديدة.

من المتوقع أن يستقبل مؤتمر AAM2025 آلاف المشاركين ووسائل الإعلام من أكثر من 80 دولة.