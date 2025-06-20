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ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

01:38 م الجمعة 20 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 20-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3186 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4097 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4780 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5462 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169868 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 273100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21
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