سان بطرسبرج- دينا خالد:

قال ميخائيل بوغدانوف، وزير الخارجية الروسي، إن هناك تخوف من توسع دائرة الصراع والنزاع في الشرق الأوسط التي قد تؤدي إلى حرب إقليمية، وحتى الآن من الصعب التنبؤ بما ستؤل له الأحداث.

وأضاف بوغدانوف، خلال جلسة حوار بعنوان "روسيا والعالم العربي.. نحو مركز صنع قرار جديد على الساحة الغربية، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أن موقف الرئيس فلاديمير بوتين من الحرب الإسرائيلية الإيرانية معروف وكذلك موقف الحكومة الروسية.

وأشار بوغدانوف، إلى أن روسيا تسعى لفض النزاع الإسرائيلي الإيراني وتحاول أن يجلس الجميع على طاولة التفاوض.

وتابع بوغدانوف، أنه في الوقت الذي كان الجانب الإيراني مستعدا للجلوس على طاولة التفاوض، هدمت إسرائيل هذا الأمل من خلال ضربتها التي ليس لها مبرر على الأراضي الإيرانية الأحد الماضي.

وأكد بوغدانوف، على أنه اذا استمر هذا الصراع سيشكل هذا خطرا كبيرا على الجميع دول العالم، لذلك يجب العمل على تضيق نطاق الحرب.





إقرأ ايضا:

30% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال 2024

رئيسة بنك الـ"بريكس": التقلبات في سعر الدولار تجعل الاستثمارات بلا فائدة

وزير الطاقة السعودي: تحالف "أوبك+" أصبح ضامنا رئيسيا لأسعار النفط في الأسواق

يتوسطها علم مصر.. ورقة نقدية روسية عليها أعلام دول الـ"بريكس" في منتدى بطرسبرج

منتدى بطرسبرج.. خالد حنفي: مصر مهتمة بالتحالف مع روسيا كشريك تجاري