سان بطرسبرج- دينا خالد:

وقعت قناة "روسيا اليوم"مذكرة تعاون وتفاهم مع وزارة الإعلام البحرينية، جاء ذلك على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي لعام 2025

و تشارك مملكة البحرين، كضيف شرف في المنتدى، ووقع المذكرة كل من مايا مناع، مديرة قناة روسيا اليوم، وعبدالله بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المحتوى، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والبرامج التحليلية والترفيهية، بالإضافة إلى تبادل المحتوى المخصص للمنصات الإلكترونية.

كما تم الاتفاق على إقامة برامج لتبادل الخبرات بين صحفيي قناة RT وزملائهم البحرينيين، فضلاً عن إنتاج أفلام وثائقية مشتركة.

وأشارت مايا مناع، مديرة قناة روسيا اليوم، إلى أن القناة وسعت مؤخراً "شبكة شركاءها، وهو ما يتجلى من خلال مذكرة التعاون الموقعة اليوم مع وزارة الإعلام البحرينية، حيث تم توقيع مذكرات سابقة مع وزارة الإعلام العُمانية ومع وسائل الإعلام الرائدة في لبنان والأردن والعراق".

وأكد الطرفان على أنه سيتم تسجيل برنامج مشترك في اليوم الأخير من المنتدى وهو21 يونيو الجاري، يقدمه مذيع من RT Arabic ومذيع من التلفزيون البحريني، وهو يمثل بداية مميزة لتعاون طويل ومثمر.