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انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

11:20 ص الجمعة 20 يونيو 2025

أسعار الزيت

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والفول، والجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.95 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.71 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 87.41 جنيه، بتراجع 4.68 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.65 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.85 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو العدس المعبأ: 61.94 جنيه، بتراجع 5.61 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.21 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 108.01 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.74 جنيه، بتراجع 7.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.78 جنيه، بزيادة 4.16 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.4 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.47 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.25 جنيه، بزيادة 14.13 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.03 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 30.64 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 101.48 جنيه، بتراجع 5.11 جنيه.

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