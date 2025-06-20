كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والطماطم، والباذنجان، والبصل الأبيض، والخوخ البلدي، والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-6-2025، بينما انخفصت أسعار الخيار، والليمون، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 26 و32 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.