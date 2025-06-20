كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، من تداعيات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن آثارها بدأت تظهر بشكل فوري عبر ارتفاع أسعار النفط بنسبة 12% خلال 48 ساعة فقط من بدء التصعيد العسكري.

وقال بدرة خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "العالم لم يتعافَ بعد من آثار جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، والآن نواجه أزمة جديدة ستضرب الاقتصادات الهشة"، مشيراً إلى أن الأضرار الاقتصادية للحروب تظهر بشكل متلاحق بدءاً من الدول المتحاربة ثم المحيط الإقليمي فالعالم بأسره.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "التداعيات الخطيرة تتجاوز ارتفاع أسعار النفط، لتشمل ارتفاع التضخم عالمياً وتراجع الإنتاج الصناعي وتباطؤ حركة النقل الدولي"، موضحاً أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمية.

وأشار بدرة إلى أن "سحب الرعايا الأوروبيين والأمريكيين من المنطقة يشكل مؤشراً خطيراً على امتداد الأزمة"، مؤكداً أن عدم القدرة على تحديد موعد انتهاء هذه الحرب يزيد من حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر مستقرة اقتصاديًا بنسبة 100% ، مشددًا على أن موارد الدخل الدولاري ارتفعت مع زيادة الصادرات المصرية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج رغم انخفاض دخل قناة السويس، ولكن أخشى من انفلات الأسعار من القطاع الخاص وجشع بعض التجار

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على أن عدم الإفراط في الإسراف ضرورة حتمية أنصح بها المواطن خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع الإقليمية.