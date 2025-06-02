كتبت- دينا خالد:

قال محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA بشركة إنفورما، إن صناعة المعارض تشهد نموا كبيرا في مصر، يبلغ متوسط نمو الشركة نحو 25% سنويا، حيث يلعب قطاع المعارض دورا أساسيًا في دعم وتطوير كافة القطاعات.

وأضاف عبد الحميد،في تصريحات صحفية على هامش المعرض، أن معرض Fi Africa يقام في 11 دولة حول العالم، ويقام ProPak MENA في 8 دول، وتمثل مصر الذراع الافريقي والإقليمي للمعرضين.

وأشار عبد الحميد، إلى أن هناك تسهيلات وفرص استثمارية كبيرة جدا في مصر ولكن لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وهنا تكمن أهمية المعارض، فمن خلال المعارض الدولية ومنصات هذة المعارض نعمل كشريك للحكومة لعرض الإمكانيات المتاحة وقاعدة البيانات المتاحة للخروج بأفضل تسويق لهذة المنتجات وأهم الفرص التصديرية المتاحة.

وتابع عبد الحميد، أن من أفضل القطاعات التي تحظى بنموا ملحوظا في السوق المصري، هو قطاع الصناعات الغذائية حيث يسجل نموا بنحو 20% سنويا.

ويرى عبد الحميد، أن فرص نمو أي قطاع في السوق المصري كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال انخفاض قيمة العملة يعد فرصة أكبر من أنه أزمة، حيث ذلك يؤدي إلى قلة تكلفة المنتج المصري، مقارنة بتكلفة هذة المنتجات في دول أخرى وهو ما يرفع تنافسية المنتجات المصري في السوق العالمي، كما أن موقع مصر الاستراتيجي يجعل تكلفة نقل وشحن الصادرات المصرية أقل بكثير من أي دولة أخرى.

وتابع عبد الحميد، أن الاتفاقيات التجارية تفتح المجال للمصنعين المصريين الدخول للأسواق العالمية بكل سهولة.

وتنطلق اليوم النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة ووزارة البيئة، لتمهيد الطريق نحو نمو صناعي غير مسبوق يقطاع التغلبف محليًا وإقليميًا.

ويأتي هذا المعرض لتعزيز الإنتاج والتنافسية، خاصة مع نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% عام 2024، وتوقعات ببلوغه 125.4 مليار دولار بحلول 2028.

وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المعرضين، حيث تستقطب أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصُنّاع القرار، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التصنيع الغذائي والتوريد والتصدير.