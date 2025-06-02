مصر تشارك في مؤتمر أفريقيا الشاملة 2025

كتبت- آية محمد:

تشارك مصر، ممثلة في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بُعد في فعاليات مؤتمر أفريقيا الشاملة 2025، المقرر انعقاده في الفترة من 3 إلى 5 يونيو في نيروبي، كينيا، وكذلك عبر الإنترنت.

وستُبَث فعاليات اليوم الأول من المؤتمر مباشرةً من مقر الأكاديمية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة.

وتركز نسخة هذا العام من المؤتمر على توسيع نطاق الإتاحة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مجال التكنولوجيا المساعدة في القارة الأفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى وضع الشباب الأفريقي من ذوي الإعاقة في محور نقاشات الإتاحة الرقمية من خلال توفير منصة لحماية حقوق ذوي الإعاقة ومجموعات الدعم في جميع أنحاء أفريقيا، بما يضمن إشراكهم الفعلي في عمليات التصميم الشامل والإتاحة الرقمية.

كما يسعى المؤتمر إلى تبادل أفضل الممارسات إقليميًا وعالميًا في تطبيق معايير الإتاحة الرقمية وسياساتها، والمساهمة في إعداد مجموعة من سفراء الإتاحة، وقيادة جهود تطوير السياسات والحلول والمنتجات التقنية المساعدة المتوافقة مع إرشادات التصميم الشامل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه.

ويولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا بأفضل السبل لتعزيز وصول ذوي الإعاقة إلى المنتجات والخدمات الرقمية في أفريقيا، وزيادة الوعي العام باحتياجات هؤلاء الأشخاص وحقوقهم في الحصول على المعلومات الرقمية، كما يسلط الضوء على ابتكارات التكنولوجيا المساعدة في أفريقيا.

ويوفر الحدث منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في تصميم المنتجات، والدخول إلى الأسواق، وتوفير فرص الإرشاد والتمويل، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة ابتكار حلول تدعم الشمول ودمج ذوي الإعاقة.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض أفضل الممارسات المتبعة في مجال الشمول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.