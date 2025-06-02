الجودة والسرعة.. ما الفرق بين تكنولوجيا الجيل الخامس والجيل الرابع؟

كتبت- آية محمد:

تستعد مصر لبدء مرحلة جديدة في مجال الاتصالات، مع اقتراب إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس "5G"، التي تمثل نقلة نوعية من شأنها إعادة تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل.

وتتميز تكنولوجيا الجيل الخامس بعدة مزايا أبرزها: تحسين جودة الاتصال، و تقليل زمن الاستجابة، وسرعات تحميل وتنزيل عالية مقارنة بتقنية الجيل الرابع.

يقول محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، إن الجيل الخامس من شبكات الاتصالات "5G" يعد نقلة نوعية مقارنة بالجيل الرابع "4G"، حيث يوفر سرعات أعلى بكثير واستقرارًا أكبر في نقل البيانات والصوت والصورة، وهو ما سينعكس بشكل واضح على أداء التطبيقات و"الاستريمينج".

وأضاف الحارثي أن هناك فرقًا كبيرًا في سرعة نقل البيانات بين الجيلين، مشيرًا إلى أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تعمل بكفاءة إلا من خلال شبكات الجيل الخامس.

وأوضح أن الـ " 5G" أسرع بنحو 100 مرة من الـ "4G" ، فعلى سبيل المثال إذا كانت سرعة الـ "4G" تبلغ نحو 100 ميجابت في الثانية، فإن سرعة الـ " 5G" قد تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

وتابع الحارثي أن زمن الاستجابة سينخفض من 30 و50 مللي ثانية في الجيل الرابع إلى نحو 1 مللي ثانية فقط في الجيل الخامس، مما يفتح الباب أمام تطبيقات جديدة تتطلب استجابة فورية.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة "سيسكو"، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول الاتصالات، فإن تقنية الجيل الخامس مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة "بينج" وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية.

وتتمتع تقنية " 5G" بسرعة قصوى في خدمات نقل البيانات "الإنترنت" تصل إلى 20 جيجابت في الثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لتقنية الجيل الرابع 4G نحو 1 جيجابت في الثانية فقط.

ومن مميزات تقنية الـ"5G" أيضًا تقليل زمن الاستجابة "بينج"، ويمكن أن يحسن ذلك أداء تطبيقات الأعمال والتجارب الرقمية الأخرى "مثل الألعاب عبر الإنترنت، ومؤتمرات الفيديو والسيارات ذاتية القيادة".

ولا تتجاوز معدلات الاستجابة "بينج" في تقنية الجيل الخامس 1 مللي ثانية، بينما تتراوح بين 30 و40 مللي ثانية في الجيل الرابع.

وتعزز تقنية الجيل الخامس أيضًا التجارب الرقمية عبر الأتمتة والتعلّم الآلي، والتي تستلزم تسريع أزمنة الاستجابة كي تصبح ضمن نطاق أجزاء من الثانية "كما في السيارات ذات القيادة الذاتية" وهو ما لا تتيحه شبكات الجيل الرابع.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة "سيسكو"، تتيح السرعات العالية لتقنية الجيل الخامس ظهور خدمات وتطبيقات لم تكن متاحة في ظل تقنية الجيل الرابع، فعلى سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية، ستمكن تقنية "5G" من مراقبة المرضى عبر أجهزة متصلة تقدم باستمرار بيانات حول المؤشرات الصحية الرئيسية، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وفي صناعة السيارات، ستوفر تقنية "5G" المدمجة مع خوارزميات معتمدة على التعلّم الآلي معلومات حول حركة المرور والحوادث وجوانب أخرى، وستتمكن المركبات من مشاركة المعلومات مع المركبات والكيانات الأخرى على الطرق، مثل إشارات المرور.

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