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"فاليو" تتقدم للبورصة بطلب زيادة رأس المال المرخص لـ1.50 مليار جنيه

03:49 م الإثنين 02 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن تقدم شركة يو للتمويل الاستهلاكي بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به ومستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع (زيادة نقدية).

وتابع البيان المنشور على شاشة البورصة، فإن الشركة يو للتمويل الاستهلاكي، تقدمت للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 750 مليون جنيه إلي 1.050 مليار جنيه ومستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع (زيادة نقدية) من 199.590.140جنيه الى 210.635.652.30 جنيه بزيادة قدرها 11.045.512.30جنيه.

وأضافت البيان، أنه نسبة الزيادة موزعة على عدد 110.455.123 سهم عادي نقدي بقيمة إسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقداً بالكامل بموجب شهادة إيداع بنكية، علماً بأن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

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