كتبت- دينا كرم:

يشكو كثير من المواطنين من تفاوت ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة بين الأسواق تصل إلى الضعف، حتى داخل نفس المدينة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"مصراوي"، إن الفارق في الأسعار يرجع بشكل أساسي إلى اختلاف مستويات الجودة المعروضة حسب كل منطقة.

وأوضح أن الأسواق في الأحياء الراقية عادةً ما تعرض أصنافًا ذات جودة أعلى بالتالي تأتي بأسعار أغلى، أما في المناطق الشعبية أو العشوائية، فيطرح المنتج بجودة أقل، وسعر يتناسب مع القوة الشرائية لسكان هذه المناطق.

وأضاف النجيب أن ليست كل ثمرة طماطم أو بطاطس بنفس الشكل أو الحجم، فهناك ثمار طرية وأخرى صلبة، كبيرة أو صغيرة، وهذه الفروق تصنع اختلافًا في السعر حتى لو كان مصدر الزراعة واحدًا.

ونصح النجيب الأسر ذات الدخل المحدود أو غير القادرين، إلى التوجه إلى منافذ مبادرة "كلنا واحد" الثابتة والمتحركة، التي توفر كافة السلع بأسعار مخفضة.

كما نصح المواطنين بالتوجه للأسواق التي تضم عددًا كبيرًا من التجار، حيث تسود المنافسة وتقل فرص المغالاة في الأسعار.

وطالب نائب رئيس الشعبة المواطنين الذين يواجهون مغالاة غير مبررة في الأسعار، بعدم التردد في الإبلاغ عنها للجهات الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، للمساهمة في ضبط السوق ومنع التلاعب.

وأكد على أن الرقابة الفعالة لا تكتمل إلا بتعاون المواطنين، مشيرًا إلى أن البلاغات تساعد الأجهزة المختصة على رصد التجاوزات والعمل على الحد منها.

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