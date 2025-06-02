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الصناعات الغذائية تستهدف وصول صادراتها إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025

01:34 م الإثنين 02 يونيو 2025

الصادرات المصرية

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كتبت- دينا خالد:

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن صادرات المنتجات المصرية الغذائية سجلت نحو 10 مليار دولار خلال 2024.

وأشار الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرضي Fi Africa وProPak MENA، إلى القطاع يستهدف الوصول بصادراته إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025.

وأضاف الجزايرلي، أن القطاع يتوسع بصورة منتظمة ويتوافق مع المتطلبات العالمية المختلفة وهناك فرص كبيرة للنمو في مصر.

وأوضح الجزايرلي، أن التركيز على سلامة الغذاء يضمن مضاعفة صادرات القطاع وهو ما نتشارك فيه مع غرفة الطباعة والتغليف من خلال الوصول لطرق التعبئة والتغليف التي تدعم التوافق مع المعايير العالمية لسلامة الغذاء.

وأكد الجزايرلي، على أن المنتجات المصرية وموقع مصر الاستراتيجي يجعلنا مركز إقليمي لتصدير المنتجات الغذائية لدول العالم.

وتنطلق اليوم النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة ووزارة البيئة، لتمهيد الطريق نحو نمو صناعي غير مسبوق يقطاع التغلبف محليًا وإقليميًا.

ويأتي هذا المعرض لتعزيز الإنتاج والتنافسية، خاصة مع نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% عام 2024، وتوقعات ببلوغه 125.4 مليار دولار بحلول 2028.

وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المعرضين، حيث تستقطب أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصُنّاع القرار، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التصنيع الغذائي والتوريد والتصدير.

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أشرف الجزايرلي اتحاد الصناعات المنتجات المصرية الغذائية
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