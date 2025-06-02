مع قرب عيد الأضحى..10 % تراجعا في أسعار الأسماك بسبب تراجع الإقبال

كتبت - دينا كرم:

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي" إن أسعار الأسماك شهدت تراجعًا بنحو 10% خلال الأيام الأخيرة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك نتيجة انخفاض الإقبال على الشراء.

وأوضح حليم، أن هذا الانخفاض يعود إلى تركيز المواطنين في هذه الفترة على شراء اللحوم والأضاحي، وهو ما يقلل من الطلب على الأسماك، بالتالي تنخفض الأسعار.

وأضاف: "الإقبال على شراء الأسماك ضعيف حاليًّا، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يميل الافراد إلى تناول الوجبات الخفيفة مثل الخضروات والفواكه، ما ينعكس على حركة السوق".

وأشار حليم إلى أن موسم الصيد الرئيسي في مصر، الذي يبدأ من 15 سبتمبر ويستمر حتى منتصف مايو، انتهى في ميناء الأتكة بمدينة السويس، وهو الميناء الأساسي لتوريد الأسماك.

وأضاف أنه مع انتهاء الموسم في السويس، يتم الاعتماد على الأسماك المستوردة، بالإضافة إلى إنتاج المزارع من البلطي والبوري وقشر البياض القادم من أسوان، إلى جانب أسماك البحر الأبيض المتوسط، التي يتم توريدها إلى المصايف والمحلات الكبرى وسوق العبور.

وأضاف حليم أن سوق العبور يشهد حاليًّا حالة من الهدوء، في ظل ضعف عمليات البيع والشراء، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل عام.

وتابع أن الأسعار مرشحة للارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب بعد دخول موسم المصايف.

وأشار إلى أن أبرز الأنواع المتوفرة حاليًّا تشمل البلطي، والبوري، والقراميط، والشيلان، بالإضافة إلى الأنواع البحرية مثل الوقار، واللوت، والدنيس.

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