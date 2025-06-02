بورصات آسيا تهبط بالختام بسبب المخاوف من رسوم ترامب على الحديد والصلب

كتبت- أمنية عاصم:

سيطرت الانخفاضات على معظم البورصات الآسيوية بختام جلسة أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين في أول رد فعل فوري بعد إعلان دونالد ترامب قرارات تتعلق برفع الرسوم الجمركية على الحديد والصلب إلى 50%.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة، عن نيته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، ما يزيد الضغوط على الشركات المصنعة التي تعتمد على المعادن الصناعية في عملياتها الإنتاجية، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل الموافق، 4 يونيو 2025.



أداء البورصات الآسيوية وفق مواقعها الرسمية بختام تعاملات اليوم

بورصة اليابان تتصدر قائمة التراجعات بالختام



اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على بانخفاض بنسبة 1.30% عند مستوى 37470 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): انخفض مؤشر ASX 200 - بنحو 0.24% بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8414 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – انخفاض بنحو 0.1% بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3890 نقطة.

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على تراجع بنسبة 0.57% مع ختام جلسة اليوم عند مستوى 23157 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق هبوط بنحو 0.47%عند مستوى 3347 نقطة بختام جلسة اليوم.



كوريا الجنوبية تصعد وحيدًا بختام تداولات جلسة اليوم



كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على ارتفاع بنحو 0.5% ليغلق عند مستوى 2698 نقطة.