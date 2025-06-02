مع قرب إطلاقها.. كيف تُفعل الـ G5 على هاتف; "أندرويد وآيفون"؟

كتبت- آية محمد:

يترقب المواطنون إطلاق شركات الهاتف المحمول الأربعة خدمة الجيل الخامس قريبا لتفعيلها على هواتف "أندوريد وآيفون" والتي تتيح مزايا فائقة على مستوى جودة الإرسال والاستقبال وزيادة سرعة الإنترنت.

كان عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد في وقت سابق خلال مشاركته في منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر، أن فوائد هذه التقنية لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فقط، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات في مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة.

وبادرت شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصرية- فودافون وإي آند وأورنج ووي- بالإعلان عن قرب إطلاق خدمة الجيل الخامس قريبا بعد أن ضخت ملايين الدولارات في البنية التحتية التكنولوجية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل شبكة الجيل الخامس على هواتف أندرويد وآيفون:

أولًا: خطوات تفعيل 5G على هواتف أندرويد:

تختلف الخطوات قليلًا حسب نوع الهاتف، لكنها متشابهة إلى حد كبير في معظم الأجهزة، ويمكن تفعيل الشبكة عبر الخطوات التالية:

1- افتح الضبط.

2- اختر الاتصالات.

3- انتقل إلى "شبكات الهواتف المحمولة".

4- اضغط على "نمط الشبكة".

5- حدد خيار "G5".

ثانيًا: خطوات تفعيل 5Gعلى هواتف آيفون:

1- ابحث عن "الصوت والبيانات" ثم اضغط على الإعدادات.

2- اختر بيانات الهاتف المحمول.

3- اضغط على خيارات البيانات المحمولة.

4- اختر الصوت والبيانات.

5- لتشغيل G5 بشكل أساسي، اختر "G5 .On"

6- لتفعيل التبديل التلقائي بين 5G وG4، اختر "G Auto5".

الأجهزة التي تدعم الجيل الخامس تبدأ من إصدار iPhone 12 وما بعده.

اقرأ أيضًا:

هل تنجح الحكومة في جذب مستثمرين من خلال إصدار صكوك محلية لأول مرة؟

جرام الذهب يخسر 105 جنيهات خلال أسبوع.. هل الوقت مناسب للشراء؟

خطوات قراءة ودفع فاتورة عداد الغاز للمنازل لشهر يونيو