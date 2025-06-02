التصديري للطباعة: 1.24 مليار دولار حجم صادرات القطاع خلال عام

كتبت- دينا خالد:

قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن صادرات قطاع الطباعة المصري سجلت خلال نحو 1.24 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف إلياس، خلال كلمته في افتتاح معرضي Fi Africa وProPak MENA، أن قطاع التغليف يمثل نحو 2.5% من إجمالي إيرادات الصادرات المصرية الغير بترولية، وبطريقة غير مباشرة فقطاع التغليف يدخل في صادرات كافة القطاعات الأخرى كالصناعات الغذائية والتجميل والأدوية والصناعات الهندسية.

وأشار إلياس، إلى أن تغليف أي منتج يمثل بين 7 و10% من قيمة المنتج النهائي.

وأضح إلياس، أن الاهتمام بقطاع التغليف يرفع من قدرة القطاعات الأخرى ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وتنطلق اليوم النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة ووزارة البيئة، لتمهيد الطريق نحو نمو صناعي غير مسبوق يقطاع التغلبف محليًا وإقليميًا.

ويأتي هذا المعرض لتعزيز الإنتاج والتنافسية، خاصة مع نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% عام 2024، وتوقعات ببلوغه 125.4 مليار دولار بحلول 2028.

وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المعرضين، حيث تستقطب أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصُنّاع القرار، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التصنيع الغذائي والتوريد والتصدير.