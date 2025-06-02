"بورصة دمشق" تعود اليوم للتداول بعد توقف 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بدءًا من جلسة اليوم؛ بعد توقف دام نحو 6 أشهر، وفقًا لقرار محمد يسر برنيه وزير المالية.

وأوضح البيان المنشور على موقع الهيئة، أن بدء التداول سيأتي وفقًا للضوابط التالية تتمثل في السعر المرجعي للأوراق المالية هو سعر الإغلاق لجلسة 05/12/2024، وأن يُعاد التداول فقط بالنسبة للشركات التي قامت بما يلي ( نشر البيانات المالية النهائية عن العام 2024، ونشر تقارير الحوكمة عن العام 2024، وإرسال قوائم الأشخاص المطّلعين).

واستكمل البيان، أنه ضوابط تتضمن أيضَا تقليص عدد جلسات التداول وتحديدها بـثلاث جلسات أسبوعية أيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) وذلك حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إيقاف الصفقات الضخمة لمدة شهر بدءاً من تاريخ إعادة التداول في السوق.

وتضمنت قائمة الشركات التي سيتم التداول على أسهمها في جلسة تداول اليوم الاثنين نحو 14 شركة أبرزهم " البنك العربي ، بنك الائتمان الأهلى ، بنك سورية والمهجر ، المصرف الدولي للتجارة والتمويل ، بنك قطر الوطني –سوريه ، الشركة المتحدة للتأمين ، الأهلية للنقل " وغيرهم.