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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات

05:45 ص الإثنين 02 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره خلال تعاملات الأحد.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5258 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3943 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3067 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2191 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 163516 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36800 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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